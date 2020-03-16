Süper Lig’in 26’ncı haftasında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor’u 2-1 mağlup eden HES Kablo Kayserispor’da başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Mustafa Tokgöz açıklamalarda bulundu. Aldıkları galibiyetle yarışta olduklarını belirten Tokgöz, "Maçı taraftar için oynadık. Zorlu bir karşılaşmaydı. Daha farklı bir skorla galip de gelebilirdik. Galiba bu sezon rahat bir galibiyet almak kaderimizde yok. Karşılaşmadan galip gelerek yarışta olduğumuzu gösterdik" ifadelerini kullandı.

“BÜTÜN FUTBOLCULAR TARAMADAN GEÇİRİLMELİ”

Dünyada etkili olan ‘koronavirüs’ konusuna değinen Tokgöz, "Dünyada ve ülkemizde ‘koronavirüs’ diye bir bela var. Sağlık Bakanlığı bu konuda önemli tedbirler aldı. Bu tedbirler çerçevesinde yurt dışından gelenler karantina altına alınıyor. Ancak bundan 1 hafta ya da 5 gün önce yurt dışından yabancı futbolcunun akrabası, arkadaşı, eşi veya menajeri geldi. Sağlık her şeyden önce gelir. Bu durum çok ciddi. Benim şöyle bir önerim var; bütün takımlardaki her futbolcuya ‘koronavirüs’ taraması yapılması gerekiyor. Bu ligde oynayan futbolcuların olduğu tüm şehirlerde ‘koronavirüs’ tehlikesi var. Bu konu şakaya gelmez. Diğer kulüp başkanlarının da benim gibi düşündüğüne inanıyorum. Sağlık Bakanlığı ve yetkililer bu konuda acil önlem almalı" şeklinde konuştu.

DHA