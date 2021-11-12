Play-Off potasındaki Kocaelispor Başkanı Engin Koyun’dan flaş itiraf... Takımın golcü oyuncusu Dino hakkında konuşan Koyun, “Mustafa Hocamız Dino’nun transferinde çok ısrar etti. Ben de Dino’nun 7 aydır oynamadığını başka bir isimle görüşsek daha iyi olabileceğini söyledim. Bunun üzerine hocamız, ‘Ben ısrarla Dino’yu istiyorum. Sana söz veriyorum, Dino iyi çıkmazsa parasını kulübe ben ödeyeceğim’ dedi. Biz de hocamızın vermiş olduğu cesaret, destek ve istekten dolayı Dino’yu transfer ettik. Dino’ya özel teşekkür ediyorum. Mustafa Hoca’ya da teşekkür ediyorum, haklı çıktı” dedi ve ekledi:

‘3 puanı getirsin de...’

“Şu anda Dino ligin gol kralı ve takımımıza da en büyük katkı sağlayanlardan bir tanesi. Üç puanı getirsin de bana, golü kim atarsa atsın. Olaya öyle bakıyorum. Tüm takımın emeği var. Dino ve Benhur da son vuruşları gayet iyi yapıyorlar.”