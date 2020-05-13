Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Çalışmalara başladık. Oyuncularımızın testinin negatif çıkması psikolojilerini iyi duruma getirdi. Oyun temaslı bir oyun. Sonuçta bir grup oyunu oynuyoruz. Rakibe üstünlük sağlamak için temas etmek zorundasınız. Bu korkuları yenmek için erkenden başlamak istedik. Burada bütün çalışanları kontrol altında tutuyoruz. Oyuncuları güven ortamına sokmaya çalışıyoruz. Talimatları uygulamak çok zor ancak sağlık için bu talimatları yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Özel bir program uyguluyoruz!

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan, "Faty ile ilgili özel bir çalışma uyguluyoruz. Fati'nin gruba dahil olması psikolojik olarak zor olacak. Ona özel antrenmanlar uygulayacağız. Fati 14 günü tamamladıktan sonra aramıza katılacak. Oyuncuya siz bir saha disiplini uygulamalısınız. Oyuncu bunları yapmayı reddederse sizin otoriteniz sorgulanır. Bu sefer çalışma yapamazsınız. Oyuncularla olan diyaloglarımızın zamanla iyileşeceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Oyuncular saha içinde temastan kaçabilir!

Mustafa Reşit Akçay, bu hafta sonu başlayacak Bundesliga'yı değerlendirdi:

"Herkesin kendine ait bir kültürü var. Evrensel çözümleri uygulama şansınız burada var. Umarım aldıkları kuralların uygulanabilirlik düzeyi bize uyar. Bence biz Almanya'yı taklit etmek yerine kendi düzenimizi kurmalıyız. Burada Almanya örnek alınabilir. Bunda bir yanlış yok. Maçlar oynanacaktır ancak eskisi gibi olmayacak. Oyuncuların endişeleri olacak ve kendilerini temastan saklayacaklar. Saha içinde temastan kaçan ve gizlenen oyuncular olabilir. Dikkate almayan oyuncular da olabilir. Ben taktik olarak başarılı oyunların ortaya çıkacağını sanmıyorum."

Ağlak bir durum yaratmıyoruz!

Mustafa Reşit Akçay açıklamalarının yanlış yorumlandığını söyledi ve ekledi:

"Biz Sağlık Kurulu'na güveniyoruz. Bize "Burada bir şey olmaz." diyorlarsa gidip oynayacağız. Bu konuyu nasıl konuşacağımıza karar vermeliyiz. Biz küme düşme hattında bir takım olduğumuz için bizim açıklamalarımızı başka yöne çekiyorlar. Biz bu işin başından beri olaya insan sağlığı açısından baktık. Bu eleştirileri doğru bulmuyorum. Maçlar oynanırsa oynayacağız. Biz ağlak bir durum yaratmıyoruz. TFF Başkanı ekonomik açıdan bakmadığını söyledi. Bu maçlara sosyolojik açıdan da bakılmış olabilir. Yarın futbol oynanıyorsa siz de sokakta maske takıp hayatınıza dönebilirsiniz mesajı da verilmiş olabilir."

Vicdan galip gelecektir!

Reşit Akçay maçların oynanmasının ardında yatan ekonomik sebeplerle de ilgili konuştu:

"Şeytanın avukatlığını yaparsanız bu işin içinde maddi durumların olduğunu düşünürsünüz. Tüm bunlara rağmen bizim ülkemiz çok güçlü. İnsan sağlığı beIN Sports'un ödeyeceği paradan daha önemli. Her kulüpte yüksek vicdanlı yöneticiler var. Bu süreçte vicdan galip gelecektir. Ligimizi kaliteli hale getiremedik. TFF yayıncı kuruluşa karşı güçsüz kaldı çünkü biz ligin kalitesini arttıramadık. Burada sadece TFF Başkanı suçlu değil."

Sosyal mesafeyi 1 hafta içinde kaldıracağız!

Ankaragücü Teknik Direktörü bu süreci psikolojik yönden değerlendirdi:

"Kuvvet çalışmalarında halterleri oyuncuların gözünün önünde dezenfekte ediyoruz ve eldiven veriyoruz. Burada güven duygusunu oluşturmaya çalışıyoruz. Yaptığımız konuşmalarda doktorumuz bizimle birlikte oluyor. Doktorumuz antrenmanlardan önce oyuncularla konuşuyor. Doktorumuz onları psikolojik olarak geliştiriyor. Hala evden su getiren oyuncularımız var. Biz buna saygı gösteriyoruz. Bu kendine ait bir rahatlama önlemi. Sosyal mesafeyi 1 hafta içinde kaldıracağız. Saunamızı kapattık. Soğuk havuz yerine büyük kovalar kullanıyoruz. Psikolojinin tam olarak ne zaman düzeleceğini takip ediyoruz."

Trabzonspor'un şampiyon olmasını istiyorum!

"Şampiyonluk 1 insanın hayatından daha mı önemli? Bir insan eğer yaşayacaksa ben antrenörlük yapmayayım. Dünya çok keyifli bir yer ancak ölüm gerçeğini unutmamak lazım. Neden mücadele ediyoruz? Ölene kadar sağlıklı ve güzel bir yaşam sürmek için mücadele ediyoruz. Benim düşüncelerim aynı. Trabzonspor'un şampiyon olmasını istiyorum. Trabzonspor ölünün sırtına basarak kupa almak isteyen bir camia değil. Trabzonspor'u gerçekten seven bir insan bunu istemez."

Hayali gerçek olabilir!

Tecrübeli teknik adam son olarak eski öğrencisi Abdülkadir Ömür'in Barcelona hayalini yorumladı:

"Abdülkadir Ömür hayalini gerçekleştirebilir. Abdülkadir Ömür alan savunmasının bütün argümanlarını ortadan kaldırabilecek yeteneklere sahip. Yaşına göre çok olgun ve profesyonel bir oyuncu. Burada onu besleyecek olan entelektüel bir kültür alması gerekiyor. Bu onun eksik yanı. Bu açığını kapatırsa neden Barcelona'da oynamasın? Biz doğal yetenek açısından Brezilyalı oyunculardan daha öndeyiz. Abdülkadir'i bir başka oyuncuya benzetmek yerine onu bir lidere dönüştürmeliyiz. Diğer oyuncular ona benzemek istemeli."