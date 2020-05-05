MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu. Akçay, "Ligle ilgili hangi karar alınırsa alınsın biz kabul ederiz." dedi.

Frikik olduğunda baraj nasıl kurulacak?

"Federasyonun hazırlamış olduğu protokolde, antrenman yapmak ve bir arada bulunmak gerçekten çok zor. Bizim işimiz çok temaslı bir iş. Frikik olduğunda baraj nasıl kurulacak?"

"Oynamak istemeyen oyuncular var"

"İsim vererek söyleyeyim; Michal Pazdan bugün bana ulaştı, 'Maddi konuda yönetimle anlaşalım, paramızı almayalım ve antrenmana çıkmayalım.' dedi. Oynamak istemeyen oyuncular var."

"Krizi fırsata çevirebiliriz"

"Krizi fırsata çevirebiliriz. Altyapılara daha fazla önem vererek borçlanmayı ortadan kaldıran bir anlayış ortaya çıkarılabilir. Ligle ilgili hangi karar alınırsa alınsın biz kabul ederiz."