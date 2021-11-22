Mustafa Reşit Akçay: Zirve yarışında bir şey kaybetmedik

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor’a konuk olan Kocaelispor, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, konsantrasyon sorunu yaşadıkları için kötü bir maç çıkardıklarını ifade etti.

Akçay, ikinci yarıda bazı atakları olmasına karşın bunları gole çevirecek organizasyonlardan uzak olduklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Rakibimiz de biri golle sonuçlanan iki önemli pozisyonun dışında pozisyon yakalayamadı. Bu maç geride kaldı. Burada bıraktığımız 3 puanı önümüzdeki maçlarda telafi edecek yetenekli oyunculara ve güce sahibiz. Zirve yarışında bir şey kaybetmedik. Önemli bir kaybımız yok. Halen ilk 6 takım arasında yer alıyoruz. Ocak ayındaki transfer döneminde yeni transfer ve takımda revizyon yapabiliriz."



