Oyuncuların baskı altındaki tavırları üzerinde çalışacaklarını söyleyen Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Evimizde oynadığımız 2 maçı kazanmıştık. Üçüncüyü de kazanmak istedik. Saha organizasyonu iyi olan bir takımla karşılaştık. Özellikle 2'nci ve 3'ncü bölgede topu aldıklarında etkili, organize olduklarını biliyorduk. Öyle de oldu. İkinci yarıda, özellikle 2 bekini içeri çekmesi ve oradan öne topları aktarması etkili bir organizasyondu. Onların önünü kesince topa daha fazla sahip olmaya başladık. 2-1'den sonra da bana göre Omolo'nun kaçırdığı, kırılma noktası olarak rakibe daha fazla öz güven getirdi. Kalecimizin de iyi akşamında olması maçı kazanmamızı sağladı. Evimizde kazandık. Birkaç oyuncuyu kazandık. Bu da önemliydi bu akşam için. Bazı oyuncularımızın baskı altındaki tavırları ve oyuna verecekleri pozitif katkı üzerinde Çarşamba'dan sonra çalışacağız" diye konuştu.