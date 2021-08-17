TFF 1. Lig’in ilk haftasında sahasında konuk ettiği Bereket Sigorta Ümraniyespor’a 3-0 yenilen Kocaelispor’da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, "Kötü oynamadık, kötü goller yedik ve rakibin zayıf taraflarından faydalanma şansımızı da iyi kullanamadık." dedi.

Akçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi evlerinde kaybetmenin çok acı verici olduğunu ama ilk müsabaka olduğunu söyledi. "Kötü oynamadık, kötü goller yedik ve rakibin zayıf taraflarından faydalanma şansımızı da iyi kullanamadık." diyen Akçay, taraftarın takıma güvenmesi gerektiğini çünkü sahadaki mücadele ve kendini ifade etme konusunda çok fazla problem yaşamadıklarını kaydetti.

Akçay, taktiksel olarak bazı ayrıntılarda problemler olduğunu dile getirerek, "Sırtı dönük rakibe yönelik yapılan faullerle 2 tane gol yedik. Bunların hepsi çözülebilir mi? Evet, bunları çözebiliriz. Önümüzdeki haftalarda çok uzun bir maraton var. Bunu düzeltecek gücümüz var, sahada da uygulayacak güçlü oyuncularımız var. Başarabiliriz, biraz sabır. Hem bizde hem taraftarımızda bu sabrın olması gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin "Takım kaç haftada tam istediğiniz şekle gelebilir?" şeklindeki soru üzerine Akçay, şöyle konuştu:

"Biz teknik adamlar başladığımız yerde bitirmek isteriz sezonu ve kendimizi ifade etmek isteriz. Bunun için hazırlık dönemi ve daha sonra kendimize bazı toleranslar tanınmasını isteriz ama ortada bir şey var. Önümüzde 5 haftalık bir süreç var ve bu 5 haftada 2 kez ara var. Biri milli takım arası biri de bay arası. Bu takıma bu tanınmalı mıdır? Tanınmalıdır. Fiziksel verilerimiz bence çok çok iyi ama taktiksel olarak eksiklerimizi kabul etmeliyiz. Bunlar üzerinde bir takım çalışmalar yaparak sahadaki müsabaka sonuçlarını lehimize çevirmeye çalışacağız. Belki bir oyuncu daha bize katılacak. Sanıyorum birkaç gün içerisinde o da sonuçlanır. Onun da katılması bizim özellikle üçüncü bölgedeki gücümüzü daha da arttıracak, rekabeti daha da yükseltecektir. Bu da bize olumlu yansıyacak."

AA