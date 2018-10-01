Mustafa Reşit Akçay: "Kazanmış olmak mutluluk verici"

Gazişehir Gaziantep sahasında Osmanlıspor’a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, açıklamalarda bulundu.

01 Ekim 2018, Pazartesi 22:31
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Spor Toto 1'inci Lig'in 7’nci haftasında Gazişehir Gaziantepspor sahasımda Osmanlıspor’a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından oyuncularını tebrik eden Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Uzun süredir yükselen bir fiziksel değerimiz var. Bugün ikinci bölgede oyun oynama anlayışımız vardı. Ofansif bir anlayış vardı rakipte. Bu belki bize yaradı. Ne olursa olsun kazanmış olmak mutluluk verici. Bizim kazanmamız Gazişehir'in kaybetmesi bize 6 puan kazandırdı" şeklinde konuştu.

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