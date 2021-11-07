Spor Toto 1. Lig'in 12'nci haftasında sahasında Bursaspor 'u 2-1 yenen Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Kazandığımız için mutluyuz, kora korda da iyi konsantre olmuştuk." dedi.

Akçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımı için dönemeç maçlardan biri olduğunu belirterek, rakip için de kendileri için de önemli bir müsabaka olduğunu aktardı.

"Yukarı tırmanmaya devam mı edeceğiz, yoksa yerimizde mi sayacağız?" diyen Akçay, yenildikleri Gençlerbirliği müsabakasının da benzer bir müsabaka olduğunu, Bursaspor karşısında galip geldikleri için memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Akçay, şunları söyledi:

"Taraftarımıza teşekkür ederek başlayalım. Çünkü bu müsabakanın görünmeyen tarafını, enerjiyi yukarı çıkaran, oyuncuların performans gösterme ve oyun içinde kalma konsantrasyonunu sağlayan etkenlerden biriydi. Kazandığımız için mutluyuz, kora korda da iyi konsantre olmuştuk. Finallerde bir sıkıntımız oldu, özellikle ikinci yarıda arkaya geçişleri çok fazla sağlayamadık, takıldık. Taktik olarak oyuncu değişikliğimizi de bu yönde yapmıştık ancak başarılı olamadık. Saçma bir tavırla penaltı yaptırarak işi biraz daha zorlaştırdık. Ancak sevindiğimiz bir şey var o da oyuncularımızın bilinç altına yerleşmiş olan öndeyken son dakikalarda geriye çekilme tavrı ve davranışını bu hafta biraz düzelttik."

Akçay, değişiklikle giren oyuncuyu tekrar oyundan almasının nedenine ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Buradaki şey oyuncuyu korumaktı. Kubilay'ın oyuna girdikten sonraki katkılarının beklediğimiz düzeyde olmaması oyuncumuzu daha da farklı gösterirdi. Ha 5-10 dakika daha kötü oynamasına izin verebilirdim ama benim anlayışımda takımın üzerinde kimse olamaz. Kocaelispor'un üzerinde ne başkan, ne milletvekili, ne Cumhurbaşkanı, ne müdür, ne memur, kimse olamaz. Bunu herkes bilecek. Mustafa Akçay da oyuncu da bilecek, herkes bilecek."

AA