Mustafa Reşit Akçay: Kazandığımız için mutluyuz

Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kazandıkları için duyduğu mutluluğu dile getiren Akçay, “Çok mutluyuz. Bir virajdı. Büyük bir takıma ve camiaya karşı oynayıp galip gelmek, gelecek günler için bize yakıt olacak. Kazandığımız için mutluyuz. Aileme ve seyircimize armağan ediyorum. Taraftar bizi bugün çok destekledi. Ambiyans çok iyiydi” dedi.

Önümüzdeki hafta oynayacakları Gençlerbirliği maçına da değinen tecrübeli çalıştırıcı, “Öne geçince akıllı oynadık. Fenerbahçe’ye de başarılar dilerim. İstasyonları kullanırken belki aksadık ama direkt oyunu oynamak konusunda takım, başarı gösterdi. Galip gelmek çok güzel. Haftaya Ankara derbisi oynayacağız. Onlarda da stres var. Zor bir maç olacak. Hak eden kazansın” ifadelerini kullandı.