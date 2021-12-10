Mustafa Reşit Akçay, kadro dışı bırakan oyuncuların affını isteyecek

Kocaelispor, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Erzurumspor'u Cisse ve Diop'un golleriyle 2-0 mağlup etti, 3 maçlık mağlubiyet hasretine nokta koydu, Dadaşlar'ın 5 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, ev sahibi olarak kazanmanın mutluluğunu uzun süredir yaşamadıklarını belirterek galibiyeti taraftarlar ve yöneticilere armağan ettiklerini dile getirdi.

"Uzun süreden beri kendi evimizde kazanma sevincini yaşayamamıştık"

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Uzun süreden beri kendi evimizde kazanma sevincini yaşayamamıştık. Bu akşam lider sayılan bir takıma karşı üstünlük sağlamak, kendi evimizde taraftarımızı mutlu etmek bizi de mutlu etti. Bundan dolayı oyuncu arkadaşlarımı ve bize sorunsuz ortam hazırlayan yönetim kurulumuza ve camiamıza armağan ediyoruz. Oyuncularımız çok iyi bir mücadele, konsantrasyon ortaya koydular” dedi.

"Biz kontra atak takımıyız"

Oyuncuları farklı pozisyonda oynatmasıyla ilgili sorulara cevap veren Akçay, “Rakibin usta oyuncuları var fakat tempoları çok iyi değil. 2 stoperi meşgul etmemiz gerekiyordu. Tisdell gibi hızlı ve dayanıklı oyuncuyla iki işi birden yapmak istedik. Çünkü Aykut oyuna çok katılan bir oyuncu. Aslında Tesdell’den gol beklemiyorduk. İyi de yaptık. Biz kontra atak takımıyız. Bu özelliğimizi korumaya devam edeceğiz. Goller de öyle geldi. Bundan dolayı da mutluyuz tabi. Bazı joker oyuncuları kullanıyorsunuz. Nitelikli koşu konusunda Semih’in önde olduğunu düşünüyorum. Cisse’nin de bugün 13-14 kilometrede olduğunu düşünüyorum. Verilere bakacağız” diye konuştu.

"Camiamız güçlü olduğu zaman affetme gücünü de gösterecektir"

Kadro dışı bırakan oyuncuların da affedilmesini isteyeceğini belirten Akçay, “Kadro dışı bıraktığımız oyuncular var. Camiamız güçlü olduğu zaman affetme gücünü de gösterecektir. Şu an biz onların da oyuncularla yaptığımız konuşmadan sonra aramıza katılmasıyla ilgili yönetime istekte bulunacağım. Umarım affederler. Affederlerse aramıza katılacaklar” şeklinde konuştu. (İHA)