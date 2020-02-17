Mustafa Reşit Akçay: Fenerbahçe zaferi bizi hayatta tutacak

Ligde 19 haftada sadece 2 kez kazanan Ankaragücü’nün başına geçen Mustafa Reşit Akçay, Başkent ekibine ilaç oldu. Sarı-Lacivertliler, tecrübeli hoca yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak çıkışa geçti. Son olarak önceki gün şampiyonluğun en büyük favorilerinden Fenerbahçe’yi 2-1 deviren Ankaragücü’nde başarının mimarı olan Akçay, kritik zaferi FANATİK’e değerlendirdi.

‘Buna ihtiyacımız vardı’

Çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, “Büyük bir camiaya karşı kazanılmış olan karşılaşmalar her zaman özgüveni arttırır. Bu galibiyetler sizi hayatta ve ayakta tutmaya iter. Bizim de buna ihtiyacımız vardı ve şu anda bunu yaşıyoruz. Ankaragücü çok büyük bir camia. Ligde kalmanın yollarını arıyoruz. Bu şekilde elimizden gelenin en iyisini yapıp, kazanarak devam etmemiz lazım” dedi.

‘Yönetime teşekkür ederim’

Fenerbahçe’yi yıkan Lobzhanidze, Rodrigues ve Michalak gibi yeni transferler için de yönetime teşekkür eden Akçay, “Transfer komitesinin tespitleri oldu. Gece gündüz çalışıp, en iyi, en doğru oyuncuyu bulmaya çalıştılar. Biz gelince de bu isimlerle ilgili bilgileri bizimle paylaştılar. Onay verdik ve yönetim düğmeye basıp, transferleri gerçekleştirdi. Hem yönetime hem de izleme komitesine teşekkür ediyorum. Oyuncularımdan çok memnumum” ifadelerini kullandı.

‘Derbiyi hak eden kazansın’

Akçay önümüzdeki hafta Gençlerbirliği ile oynayacakları derbiyi de, “Çok saygı duyduğumuz bir takımla karşılaşacağız. İkimizin de puana çok ihtiyacı var. Hak eden kazansın” şeklinde yorumladı.

Atalay Özçelikli / FANATİK ÖZEL