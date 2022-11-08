TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Esenler Erokspor'a, Mustafa Reşit Akçay dokunuşu... Sezona Mustafa Sarıgül yönetiminde başlayan İstanbul ekibi ilk 6 haftada 3 mağlubiyet alınca 50 yaşındaki teknik adamla yollar ayrıldı.

Kocaelispor'u çıkardı

Yönetim, 1.Lig'den de birçok talibi olan, başta Trabzonspor olmak üzere yıllarca Süper Lig 'de çalışan ve son olarak da Kocaelispor'u 1.Lig'e çıkaran Mustafa Reşit Akçay'ı projeyle ikna etti. Hemen imzayı atan tecrübeli hocanın eli Erokspor'a değdi.

Harika başladı

3-0'lık Bursaspor galibiyetiyle yeni macerasına hızlı bir giriş yapan başarılı teknik patron ligde sadece 7 maçta 1 mağlubiyet aldı ve takımını zirve yarışına soktu. Akçay'lı Esenler Erokspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bugün 1.Lig temsilcisi Erzurumspor'la kozlarını paylaştı.

10 kişi kaldı ama...

Sarı-Yeşilliler 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada güçlü rakibi karşısında 2-2'yi yakalayarak maçı uzatmalara götürdü. 118'de Esenler Erok'ta Sakıb Aytaç kırmızı kart gördü, İstanbul ekibi 10 kişi kaldı. Uzatmalarda denge bozulmayınca bir üst tura çıkan takımı seri penaltı atışları belirledi. Penaltıları da kazanarak tur atlayan ekip Akçay'lı Erokspor oldu.