Alanyasporlu futbolcu Mustafa Pektemek'ten penaltı itirafı... Fenerbahçe maçına sonradan giren ve maçın en çok tartışılan pozisyonunun içinde yer alan Mustafa Pektemek yaşananlarla alakalı instagram hesabından açıklama yaptı. Pektemek, maçta topun kendisine çaptığını söyledi.

İşte Mustafa Pektemek'in yaptığı açıklama...

Bu hayatta her zaman başarı ve dürüstlüğün paylaşıldıkça çoğaldığına inanmışımdır. Bugünki pozisyonda da aynı şekilde topun bana çarptığını söyleyerek üzerime düşeni yaptığım kanaatindeyim. Mesaj atan, destekleyen, yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Bu tür davranışların Türk futbolunda yayılması ve her takıma hakkının verilmesi en büyük temennimdir. Hep Birlikte Daha İyiye...

Ozan Tufan maçtan sonra söylemişti!

Maçın ardından Fenerbahçeli Ozan Tufan "Mustafa Pektemek hakeme elime çarptı diyor. Hakem VAR'a bakmıyorsa bunun sorumlusu biz değiliz. Bunun sorumlusu yukarıdakiler, TFF'dir. Onlar bakacak, onlar inceleyecek." şeklinde görüş bildirmişti.