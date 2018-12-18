Mustafa Pektemek’e kontrat yolu açıldı

Beşiktaş’ta son yıllardaki performansıyla beklenenin çok altında kalan Mustafa Pektemek, bu sezon golcülerin formsuzluğunda görev aldığı karşılaşmalarda başarılı işler çıkardı.

18 Aralık 2018, Salı 05:59
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Mustafa Pektemek’e kontrat yolu açıldı

Beşiktaş’ta son yıllardaki performansıyla beklenenin çok altında kalan Mustafa Pektemek, bu sezon golcülerin formsuzluğunda görev aldığı karşılaşmalarda başarılı işler çıkardı.

Son olarak önceki akşam Trabzonspor’la oynanan mücadelenin 90+6’ıncı dakikasında skoru 2-2’ye getiren golü kaydeden 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 4. sayısına ulaştı.

İlk etapta sezon sonu bitecek olan kontratının yenilenmesi beklenmeyen tecrübeli oyuncuyla, son haftalardaki performansının ardından yola devam edilebileceği konuşuluyor.

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