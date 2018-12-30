Mustafa Pektemek gitmek istemiyor

Beşiktaş yönetimi, Mehmet Özdilek'in çalıştırdığı Erzurumspor’un yaptığı Mustafa Pektemek teklifine olumlu baksa da tecrübeli futbolcu takımdan ayrılmak istemiyor.

30 Aralık 2018, Pazar 09:38
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Mustafa Pektemek gitmek istemiyor

Kara Kartal’ın tecrübeli golcüsü Mustafa Pektemek, sezonun ilk yarısının son haftalarında ortaya koyduğu etkili görüntüyle dikkat çekmişti. Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Pektemek’in, yeni kontrat hayali kısa sürdü.

Yönetimin, Süper Lig ekibi Erzurumspor’un radarında bulunan oyuncusunu Mehmet Özdilek’in çalıştırdığı takıma göndermeye olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Ancak deneyimli ismin, sezon sonuna kadar da olsa Beşiktaş’ta kalmak istediği konuşuluyor.

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