Mustafa Pektemek Gençlerbirliği yolunda

Süper Lig’e yeniden çıkan Gençlerbirliği iddialı bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Başkent temsilcisi bu doğrultuda eski yıldızı Mustafa Pektemek’i gündemine aldı. Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki forvet ile yapılan görüşmelerin olumlu devam ettiği belirtildi.

Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelerek ufak pürüzleri gidermesi ve transferi sonuçlandırması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere tecrübeli oyuncu, Gençlerbirliği forması ile gösterdiği performansla parlamış ve 4 milyon Euro bedelle Beşiktaş’ın yolunu tutmuştu.