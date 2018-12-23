Mustafa Pektemek bu kez kurtaramadı

Geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor karşılaşmasında 90+6. dakikada attığı golle Kara Kartal’a 1 puanı getiren Mustafa Pektemek, Kasımpaşa karşısına da ilk 11’de çıktı.

23 Aralık 2018, Pazar 05:58
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Mustafa Pektemek bu kez kurtaramadı

Geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor karşılaşmasında 90+6. dakikada attığı golle Kara Kartal’a 1 puanı getiren Mustafa Pektemek, Kasımpaşa karşısına da ilk 11’de çıktı.

Mücadelenin ilk yarısında istediği pozisyonları yakalayamayan 30 yaşındaki oyuncu, ikinci devrede daha etkili oldu. Tecrübeli futbolcu, 52. dakikada ağları sarsmayı başarsa da Mustafa’nın bu golü puan için yeterli olmadı. Öte yandan başarılı oyuncu, 8 kez ikili mücadele kazandı ve bu alanda sahanın en iyi isimlerinden birisi olmayı başardı.

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