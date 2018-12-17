Beşiktaşlıların ‘Pektemek demek gol demek’ sloganı tekrar gerçek oldu. Yenik durumdaki Siyah- Beyazlılar’ın gol umudu 90+6’da sahne aldı, taraftarını çılgına döndürdü. Maçın 45+1. dakikasında Hugo Rodallega’nın golü Beşiktaş’ın soyunma odasına yenik gitmesine neden oldu. İkinci yarının başlamasıyla beraber Anthony’nin golü Siyah-Beyazlılar’a soğuk duş etkisi yarattı. Özellikle taraftarların homurdanması, futbolcuların üzerinde büyük baskı yarattı. Heyecanlı bekleyiş, 57. dakikada Onazi’nin golü kendi kalesine atmasıyla umuda döndü. Beşiktaş’a Caner ve Gökhan’ın sağ ve soldan atakları birçok pozisyon yaşattı. 82. dakika Güven çıktı, yerine Mustafa girdi ve büyük değişim gerçekleşti. Mücadelenin 90+6. dakikasında Mustafa Pektemek karambolde öyle bir gol attı ki Siyah-Beyazlı taraftarları kendinden geçirdi.

‘İnşallah o sözü söyletirim’

Mustafa Pektemek, maçın ardından “2-0 geriye düştük, 2-0’dan sonra maçı 2-2’ye getirmemiz, bizim için teselli. Kendi sahamızda puan kaybı yaşadığımız için üzgünüz. İlk yarıdaki son maçı kazanıp, 2. yarıda daha iyi oynayıp ligi şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. İnşallah tekrar o sözü (Pektemek, gol demek) söyletirim. İnşallah daha çok gol atarım” dedi.

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