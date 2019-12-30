Mustafa Özer: Oyuncularımla gurur duyuyorum

TFF 1. Lig’in 17. haftasında Boluspor, sahasında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer maçta çok pozisyon yakaladıklarını belirterek, "Boluspor’u yenebilirdik. İki gündür takımla birlikteyim. Oyuncularımı maça motive etmeye çalıştım. Oyuncularım da ellerinden geleni yaptı Oyuncularımla gurur duyuyorum." diye konuştu.

Oyuncularının Eskişehir’e yakışır şekilde mücadele ettiğini vurgulayan Özer, "İyi oynarken gol yedik. İkinci yarıda pozisyonlarımız vardı, yenebilirdik. Çalışmaya devam ediyoruz. Eskişehirspor inşallah bu ligde kalacaktır. Umudumuz devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.