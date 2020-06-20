Mustafa Özer: Genç oyuncularımla gurur duyuyorum

TFF 1. Lig’in 29. haftasında Erzurumspor'a konuk olan Eskişehirspor sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Eskişehirspor'un hocası Mustafa Özer, uzun bir yolculuk yaparak Erzurum’a geldiklerini belirtti ve "Genç oyuncularımla gurur duyuyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Maç içerisinde pozisyonlar da bulduk, son dakikalarda da atsak maçın kaderi değişecekti ama maalesef yediğimiz golle mağlup olduk." ifadelerini kullandı.

Özer, takımla ilgili değerlendirme yaparak, şunları dile getirdi:

"Şartlarımız ve kadromuz belli. Biz son 5 maça en iyi şekilde çıkıp mücadele edeceğiz. Eskişehirspor’un arması ve forması için mücadele ediyoruz. Koronavirüs nedeniyle gelmeyen ve cezalı oyuncularımız vardı ama onların yerine oynayan oyuncularımız gerçekten iyi mücadele etti."