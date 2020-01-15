TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un teknik direktörü Mustafa Özer, "Artık, tam anlamıyla Eskişehirspor’a gönül verenlerin savaşacağı bir kulübüz." dedi.

Eskişehir’deki bir otelde Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Eskişehir Şubesi üyeleriyle bir araya gelen Özer, yaptığı konuşmada, siyah-kırmızılı camiada futbolculara olan inancının yenilendiğini vurguladı.

Özer, futbolcularının Antalya’daki kampta "biz bize" diye bir slogan bulduğunu aktararak, "Bu slogan o kadar yerinde ki... Artık tam anlamıyla Eskişehirspor’a gönül verenlerin savaşacağı bir kulübüz. Artık gelecek adına daha inançlı, arzulu, istekli, formasını terinin son damlasına kadar terletmeye hazır bir takım var. Şartlar ne olursa olsun başkanımız, yönetim kurulumuz, ekibimiz ve oyuncularımız hep birlikte Eskişehirspor bayrağını hak ettiği yere taşımak için çaba göstereceğiz." diye konuştu.

Profesyonelliğe yeni imza atan genç oyuncularının genel performansından ve takıma olan uyumlarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Özer, A takım kadrosuna altyapıdan yeni takviyeler yapacaklarını vurguladı.

TSYD Eskişehir Şubesi Başkanı Sadi Seda ise Eskişehirspor’un kentin en önemli markalarından birisi olduğunu belirterek, Eskişehirspor’da futbolculardan teknik heyete, yönetim kurulundan taraftara kadar herkesin gösterdiği çabayı desteklediklerini bildirdi.