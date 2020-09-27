Mustafa Özer: Eskişehirspor camiasında özür diliyoruz

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Altay'a konuk olan Eskişehirspor, sahadan 6-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, mağlup oldukları için çok üzgün olduklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

''Eskişehirspor camiasında özür diliyoruz. 6-0'dan sonra konuşmak gerçekten kolay değil ama kimse elinizdeki sakat veya Covid-19 bulaşmış oyuncularınıza bakmaz. Maç içerisinde 25. dakikaya kadar iyi oynuyorduk ama Bedirhan'ın sakatlanmasıyla oyun sistemimizi değiştirmek zorunda kaldık. Onur Bayramoğlu'nu sakatlığından dolayı oyundan aldık. Kıvanç da sakatlanınca devre arasında oyundan çıkardık. Bu yüzden düzenimiz bozuldu. Üzgünüz, hafta içinde yönetimimizle oturup Eskişehirspor'un menfaati için ne gerekiyorsa yapılacaktır. Bunu herkes net bilsin. Eskişehirspor gerçekten zor günler geçiriyor. Söylenecek fazla bir şey de yok gerçekten çok üzgünüz. Kulübe geldiğimden beri ilk defa bu kadar farklı bir mağlubiyet aldım"