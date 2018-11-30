Antalya Bölgesi hakemi Mustafa Öğretmenoğlu 2018-2019 sezonunda Kayserispor ve Trabzonspor’un ilk kez maçını yönetecek. Öğretmenoğlu’nun bu karşılaşmada yardımcılıklarını Eskişehir Bölgesinden İsmail Şencan ve Antalya Bölgesinden Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın 4.Hakemi İzmir Bölgesinden Kutluhan Bilgiç

Merkez Hakem Kurulu tarafından Kayserispor-Trabzonspor maçına atanan Mustafa Öğretmenoğlu bu sezon Kayserispor’un 3 maçında dördüncü hakem olarak ve 1 maçında ise VAR olarak görev yaptı. Öğretmenoğlu Kayserispor’un Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Galatasaray maçlarında dördüncü hakem olarak görev yaparken, Çaykur Rizespor maçında ise AVAR olarak yer aldı. Öğretmenoğlu, bu sezon Trabzonspor’un Kasımpaşa ve Akhisarspor maçlarında VAR olarak görev yaptı. Mustafa Öğretmenoğlu hem Kayserispor’un hem de Trabzonspor’un bu sezon ilk kez Cumartesi günü düdük çalacak.

“1’er galibiyet”

Mustafa Öğretmenoğlu, bugüne kadar Kayserispor'un 1 maçında görev yaptı. 2015-2016 sezonundaki Kayserispor-Akhisarspor (3-2) maçında görev yapan Öğretmenoğlu, Trabzonspor'un da 1 maçında görev yaptı. Antalya Bölgesi hakemi, geçen sezon Türkiye Kupası'nda Erzurumspor-Trabzonspor (0-4) maçında düdük çalmıştı.

İHA