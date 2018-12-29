Mustafa Necati Işık kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Ak Parti İstanbul Adayları'nı açıklıyor. Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı yakından merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beylikdüzü adayının Mustafa Necati Işık olduğunu açıkladı. Peki, Mustafa Necati Işık kimdir? İşte bilinmeyenler...

Aslen Muş'lu olan Mustafa Necati Işık 1984'te Mersin'de doğdu. 2007 yılında Koç Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Uluslarası Politika üzerine İngiltere'de yüksek lisans eğitimi aldı. Üniversite de, fikri ve vicdanı hür liderlerin yetişmesi için organizasyonlar düzenleyen, öğrencilerin kişisel ve toplumsal gelişimlerine katkıda bulunan Geleceğin Liderleri Kulübünün kurucu başkanlık dahil 3 sene başkanlığını yürüttü. Siyasi hayatına 2005 yılında Ak Parti Gençlik kolları üniversite başkanı olarak başladı, 2012-2015 ve 2015-2018 yılları arasında 2 dönem İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. İleri derecede İngilizce, başlangıç seviyesinde Arapça bilmektedir. Uluslararası konteyner, hava kargo, demiryolu ve karayolu taşımacılığı yapan lojistik firması bulunmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Beylikdüzü

İstanbul'un batıdaki ilçelerinden olan. Güneyinde Marmara Denizi, Uzak Avcılar,Bkz Büyükçekmece, kuzeyde ise Esenyurt ilçeleri vardır. Yüzölçümü 360 km2 dir.

Beylikdüzü İstanbul'un gecekondu yapılaşmasının nadir ilçelerinden birisidir. Toplu konut projeleri ve lüks sitelere ev sahipliği yapan belediyenin durumu araştırmaya göre, yaşayanların yüzde 40'ının üniversite mezunudur. Beylikdüzü İstanbul'un en kozmopolit ilçelerinden, bu türden bir Türkiye mozayiği içeren ve ilçede hatırı alakalı sayılanlar. Beylikdüzü ilçesi kişi başına 10m² aşan yeşil alanları ile bir Avrupa kenti standartındadır. Beylikdüzü ilçesinin hemen hemen her sokağı ve caddesinde simetrik aralıklarla kullanılarak bulunmuştur. Geniş caddeleri, bulvarları, kaldırımları ve yeşil alanları ile Beylilkdüzü İstanbul'un planlı kentleşmiş yeni yüzünü temsil ediyor. Beylikdüzü daha da kökleşmeye devam ediyor.

Cumhuriyet Mahallesi ve Adnan Kahveci Mahallesi arasında kalan vadide Yeşil Vadi Botanik Parkı yapımı sürmektedir.

MÖ 7 yy`da ilk yerleşimin başladığı Beylikdüzü'nün kurucularının Helenler olduğu varsayılır. MÖ 2.yy'da Bizans egemenliğine giren Büyükçekmece'nin gözde beldelerinden biri olan Beylikdüzü, İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı İmparatorluğu'na bağlanmıştır. Bir sayfiye ve tarım köyü olan Beylikdüzü, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde orduların yerini görmek, albümü yoğun bir bölge olmamıştır.

Cumhuriyet öncesi dönemdeki adı bahçe anlamınız "Bahçe" dır. Cumhuriyet dönemi nüfusun doğal iklimine çok kolay ayak uyduran kavak ağaçlarının yoğunluğunun "Kavaklı" adı vardır ve bu reklamı 9 Ocak 2003 tarihine dek bulunmaktadır. 01.12.1993 tarih ve 21.775 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İçişleri Bakanlığı'nın 93 / 42.466 sayılı kararı ile Kavaklı, Büyükçekmece'ye bağlı bir belde belediyesi gerçekleşmiştir. 22 Mart 2008 Tarihli ve 26824 Sayılı Resmî Gazetesi'nde "Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun" sırtır ilçeye dönüştü.

Beylikdüzü'nde 1999 yılında Marmara Depremi'nden eski ve çürük yapılardan ayrılarak Beylikdüzü'ne taşınan İstanbullular ile büyük bir göç ortayave büyümeye başlamıştır.

Metrobüs inşaatı ile ikinci göç dalgası uğramıştır. Beylikdüzü'nün nüfusu ile göçmenlik ve borçlanmalar için yeni bir yer var. Beylikdüzü'nün popülerliği çok sanatmış ve nitelikli konut yatırımlarının çekim merkezi haline gelmiştir. Beylikdüzü İstanbul'da en fazla prim yapan bölge ve yatırımcısına en çok kazandıran ilçe bulunuyor.

Beylikdüzü sahillerinde deniz sıcaklığı 14,4 ° C'dir.

Yıllık ortalama yağış miktarı 54,2 mm'dir, en az Ağustos ayında en fazla Aralık ayında yaşanır. Aralık rüzgarların en hakim olduğu aydır.Beylikdüzü'nde maksimum karınca 60 cm'dir.

Beylikdüzü denizden ortalama 150 metre yüksekte kaldığı için İstanbul'un merkezi ilçelerine nazaran daha nemsiz, temiz ve rüzgarlı bir havaya sahiptir ve kışları sert geçmektedir. Beylikdüzü'nün hemen hemen her yerinde ağaçlık alanları için mevsim geçişleri biril şölene dönüşmektedir.

Beylikdüzü'ne olan ilçeye Metrobüs hattının uzandığı ile rahatlıkla. Metrobüs ile Beylikdüzü'ne 24 saat izin verilmektedir. Beylikdüzü Zincirlikuyu arası Metrobüs ile hesap 60 dakika sürmektedir. Metrobüsünden ilçeyi Taksim'den ekspres noktasına hareket ettirin, 145T'den Taksim'den sonra Cumhuriyet'e, Barış'a, Büyükşehir mahallelerine, 145M'den itibaren Taksim'den direkt Adnan Kahveci mahallesine gitmektedir. Beylikdüzü ilçesi E-5 karayolu üzerinde yer alan Yenibosna ve Bakırköy kalkışlı Büyükçekmece yönüne giden tüm toplu taşıma araçlarıyla sağlanmaktadır.

Beylikdüzü-Bakırköy Metrosu'nun da yakınlaştığı Ulaştırma Bakanlığı tarafından temel planı atılmıştır. Bu şapkalar Yenikapı - İncirli Metro hattına bağları.

Beylikdüzü Atatürk Havalimanı'na 13 km uzaklıktadır. Beylikdüzü'den TEM'e (Avrupa Transit Karayolu) Hadıköy ve Esenyurt olmak üzere 2 adet bağlantı yolu bulunmaktadır.

Beylikdüzü ekonomisi genel olarak sanayi ve ticaret açısından geçerlidir. İlçede Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olan Ambarlı Limanı yer alıyor. Ambarlı liman dünyasının en büyük 50 limanı bulunmaktadır. Ambarlı Limanı'nın doğusunda bulunan depo Dolum Ve Dağıtım Tesisleri ve Termik Santral ilçe ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Ambarlı Limanı'nın yanına Batı İstanbul Marina inşaatı yapıldı.

İlçede Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi çatısı altında Birlik Sanayi Sitesi, Bakırcılar Sanayi Sitesi, Mermerciler Sanayi Sitesi ve Beysan Sanayi Sitesi ilçe ekonomisinin sanayi dalını oluşturur. Beylikdüzü Beykent'te Arçelik fabrikası bulundu. İlçede zirai faaliyetlerinde arıcılık yapılmaktadır, Gürpınar ın bulunduğu yer önemli bir geçim kaynağıdır.

Son 5 yaşında ilçe ekonomisi daha çok konaklama sektörüne kaymıştır. 2014 Yılı dağılımı ilçede 5000 konutluk dev bir kısa süreli ev kiralama sektörü oluşmuştur. Beylikdüzü günlük kiralık ev ilanlarına internet üzerinden sıkça rastlanıyor. Metrobüs hattının 24 saat hizmet vermesiyle İstanbul'un İlçesinden bu evlere çok ciddi talep oluyor.