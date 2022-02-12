Mustafa Muhammed ligdeki 6. golünü attı

Spor Toto Süper Lig ’in 25. haftasında Galatasaray , Nef Stadyumu’nda karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılıların berberlik golü Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed’den geldi. Müsabakanın 84. dakikasında sahneye çıkan Muhammed, sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 24 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki gol sayısını da 6’ya çıkardı.

Maça yedek başlayan Mustafa Muhammed, 59. dakikada Bafetimbi Gomis’in yerine oyuna dahil olmuştu.



