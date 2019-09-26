Mustafa Koç ödülü İlke Özyüksel’in

21 Ocak 2016 yılında aramızdan ayrılan Mustafa Koç adına düzenlenen spor ödülünün üçüncüsü sahibini buldu. Modern pentatlon branşında 7 dünya rekoru bulunan ve Tokyo’da, bu alanda Türkiye’yi olimpiyatlarda ilk kez temsil edecek olan İlke Özyüksel, bu seneki Mustafa Koç Spor Ödülü’nün sahibi oldu.

Özyüksel yaptığı açıklamada, “Mustafa Koç biraz hayallerimi, biraz kendimi gördüğüm biri. Hep daha fazlasını isteyen biri” dedi.

İlke Özyüksel, pentatlando olduğu için bir dönem bütün antrenörlerinin kendisinibıraktığını söyleyerek, “Diğer sporcuların antrenörlerini gizli gizli dinleyerek kendimi geliştirdim. Vazgeçmenin kelime anlamı bende yok” diye konuştu.