Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 70 kilo finalinde Azerbaycanlı Aghahuseyn Mustafayev'i mağlup eden Mustafa Kaya, altın madalya kazandı.
YORUM YAZ
+ DAHA FAZLA GÖSTER
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Sıradaki haber yükleniyor...
Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 70 kilo finalinde Azerbaycanlı Aghahuseyn Mustafayev'i mağlup eden Mustafa Kaya, altın madalya kazandı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.