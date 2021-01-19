Mustafa Kaplan'dan istifa sinyali
Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan, farklı kaybedilen Göztepe maçının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Mustafa Kaplan, "Olay bizden kaynaklıyorsa biz gideceğiz. Biz kalacaksak 1-2 oyuncu gidecek." ifadelerini kullandı
Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan, farklı kaybedilen Göztepe maçının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.
Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Yarın başkanla konuşacağız. Olay bizden kaynaklıyorsa biz gideceğiz. Biz kalacaksak 1-2 oyuncu gidecek. İçeriyi bozan oyuncular var. 3-4 takviye de lazım. Sol kenar, santrfor, 10 numara gerekiyor."