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Mustafa Kaplan'dan istifa sinyali

Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan, farklı kaybedilen Göztepe maçının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Mustafa Kaplan, "Olay bizden kaynaklıyorsa biz gideceğiz. Biz kalacaksak 1-2 oyuncu gidecek." ifadelerini kullandı

19 Ocak 2021, Salı 18:30 Son Güncelleme:
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Mustafa Kaplan'dan istifa sinyali

Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan, farklı kaybedilen Göztepe maçının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. 

Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Yarın başkanla konuşacağız. Olay bizden kaynaklıyorsa biz gideceğiz. Biz kalacaksak 1-2 oyuncu gidecek. İçeriyi bozan oyuncular var. 3-4 takviye de lazım. Sol kenar, santrfor, 10 numara gerekiyor."

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