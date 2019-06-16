Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, sosyal medya hesabı üzerinden camiaya ve başkan Mehmet Yiğiner'e teşekkür ederek görevinden ayrıldığını duyurdu. Konu ile ilgili TRT SPOR'a açıklamalarda bulunan Kaplan, ''Önümüzü göremediğimiz için Ankaragücü'nden ayrıldım. İyi bir 6 ay geçirdik. Ligde insanların gözünde iyi bir izlenim bıraktık. Kurduğumuz takımın bir kısmı dağıldı. Yeni sezonda aynı işi yapamazsak olmazdı. Ankaragücü ile iyi anılmak istiyorum. Bu yüzden ayrıldım.Başkan ile 3 kez görüştük. Kalmamı istedi. Ama devre arasında kurduğumuz kadrodan 7-8 futbolcuyu kaybettik.'' dedi.

Gençlerbirliği'nin başına geçeceği iddia edilen 51 yaşındaki tecrübeli hoca, ''Ben Gençlerbirliği'nde 10 yıl çalıştım, Ankaragücü'nde de 10 yıl çalıştım. Ankara futbolunda neler yaptığım da ortada. Gençlerbirliği'nden teklif gelirse sevinirim tabii. En azından transfer yasağı yok. Kadroda futbolcu var. Şimdiden iki takım aradı, ancak başlarında teknik direktörler var. Bu yüzden görüşmek doğru değil.'' açıklamasını yaptı.