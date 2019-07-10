Ankaragücü’nde çıktığı 14 maçta gösterdiği performansla devleri peşine takan, uzun süren görüşmeler sonunda Fenerbahçe’ye imza atan Altay Bayındır’ı; güvenip şans veren isim Mustafa Kaplan’a sorduk. Küme düşmeme mücadelesi verdiği dönemde kaleyi genç eldivene emanet eden Kaplan, eski oyuncusu hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

İşte Kaplan’ın sözleri:

‘Çok ucuza gidiyordu’

“Altay 3. kaleci durumundayken Başakşehir tarafından bilinen, takip edilen ve çok da uyguna almaya çalıştıkları bir kaleciydi. Ankaragücü de satmak üzereydi. Göreve geldiğimizde buna izin vermedik ve kalmasını sağladık. Çünkü kaleyi direkt ona verme niyetindeydim, öyle de yaptım. Altay da çok iyi bir performans sergiledi. Bugün Ankaragücü takımına 14 milyon TL para kazandırdı.”

‘Harun’dan daha iyi’

“Fenerbahçe’de direkt oynayıp oynayamayacağı merak ediliyor. Ben söyleyeyim, kimse merak etmesin. Altay Bayındır, bulduğu ilk fırsatı değerlendirir ve bir daha kimseye forma şansı vermez. En kısa sürede de Avrupa’da bir takıma gider. Öyle Lille’e falan da değil, çok daha büyük takımlara gider. Ona sürekli Avrupa’nın üst düzey kalecilerini izletip geriden oyun kurma konusunda kendisini geliştirmesini söyledim hep. Bunu da çok güzel bir şekilde uyguladı. Bana göre Harun’dan da iyi kaleci, ben olsam sezona onunla başlarım.”

‘Hayatı futbol ve kitap’

“Büyümüş de küçülmüş bir çocuk. Bütün hayatı futbol... Futbol dışında ise sürekli kitap okuyan, okumaktan başka birşey yapmayan, çok düzgün bir ailenin evladı. Zaten Fenerbahçeliler, ilk röportajında farkedeceklerdir bunu.”