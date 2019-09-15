Mustafa Kaplan: Üretkenliğimiz çok iyiydi

Trabzonspor, Süper Lig'in 4’üncü haftasında sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Bordo mavililer bu sonuçla puanını 6'ya yükseltirken, konuk ekip ise ligin dördüncü haftasında ilk puanını hanesine yazdırdı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, 90 dakika boyunca sahada iyi mücadele eden iki takımın bulunduğunu belirterek, "Ligde ilk puanımızı aldık ama kazanacağımız bir maçtı." dedi.

Trabzonspor karşısında üretkenliklerinin iyi olduğunu ifade eden Kaplan, şunları kaydetti:

"Geriye düştükten sonra beraberliği sağlamak sevindirici. Son dakikalarda üçüncü golü de bulabilirdik. İyi bir Gençlerbirliği vardı. Geçmişte şansız kaybettiğimiz puanları geriden gelerek aldık. Camiaya hayırlı olsun. Oyuncu grubunu kutluyorum. İyi oyunculardan kurulu iyi aileyiz. Bundan sonra 3 puan alarak camiamızı inşallah mutlu edeceğiz."