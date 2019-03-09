Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Bursaspor ile golsüz berabere kalan MKE Ankaragücü’nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Ligimizde alınan her puan değerlidir." dedi.

Kaplan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 90 dakikayı ikiye ayırmak istediğini belirterek, "İlk 45 dakikadaki oyundan memnun değilim. Bugün biraz duygusallık öne çıktı ve vasat bir oyun oynadık. Boyd da vasatın altında kalınca üretimimiz düştü." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında sahada daha iyi bir Ankaragücü olduğunun altını çizen Kaplan, "Pozisyonlara girdik, kazanabilirdik. Rakibimizin de pozisyonları vardı, onlar da kazanabilirdi. Orgill’in ikinci yarıdaki pozisyonunu gole çevirebilseydik, 3 puan alabilirdik. Yine de alınan 1 puan iyidir. Tipik bir beraberlik maçı gibi gözüktü. Ligimizde alınan her puan değerlidir. Ankaragücü’nün küme düşeceğini kesinlikle düşünmüyorum. Biz iyi bir takımız, daha da iyi yerlere geleceğimize eminim." diye konuştu.



