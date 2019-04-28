Mustafa Kaplan isyan etti

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçında Beşiktaş sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Galatasaray derbisi öncesi taraftarının önünde özellikle 2. yarıdaki performansı ile maçı 4-1 kazanan Beşiktaş, şampiyonluk yarışındaki takibini yakın bir şekilde sürdürdü.

Mücadelenin ardından Ankaragücü teknik direktörü Mustafa Kaplan önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Mustafa Kaplan'ın önemli açıklamaları:

"Farklı bir şey konuşmak istiyorum. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, onların galibiyetine gölge düşürmek istiyorum. Biz de kazanmak için oynadık. İlk yarı Beşiktaş'tan daha iyi oynadık. Ancak Ante Kulusic'e vurulan bir dirsek var."

"Bana göre orada bir kart olmalı. Ante'nin burnu çatladı, bunu hakemlere anlattık, ama öyle olmadığını düşündüler. Oyuncumun 3 kartı var, kenara alacağım ama hakem gidip 4. kartını gösteriyor. Diğer takıma neden göstermiyorsun?"

"Camiamızdan özür dileriz. Mağlup olabilirdik ama 4 gol olmamalıydı. Biz böyle oynadığımız sürece hiçbir rakipten korkmayız. Biz kendimizi küme düşecek takımlar arasında hiç görmedik. Beşiktaş'ı kutlarım, herkese başarılar."