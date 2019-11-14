Mustafa Kaplan imzayı attı

Ankaragücü, Mustafa Kaplan’la sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Başkent ekibinin en büyük gücünün taraftarı olduğunu belirten Kaplan, “Burada geçmiş yıllarda görevler aldım. Özellikle geçtiğimiz sezon kenetlenerek büyük bir başarı elde ettik. Takımımızı ligde tuttuk. Benim amacım her zaman en iyisini yapmak. Bütün gücüm ve mücadelem ile yine takımımızı ligde rahat bir konuma taşımak için çalışacağım. Taraftarlarımız, başkanımız, yönetim kurulumuz ve futbolcularımız ile kenetlenerek bu işi başaracağız. Başkanımıza bu görevi bize layık gördüğü için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.