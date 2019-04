Eryaman Stadyumu'nda oynanacak aynı puana sahip iki ekibin mücadelesi öncesinde Ankara ekibi hazırlıklarını sürdürüyor. Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, futbolcular Altay Bayındır ve İlhan Parlak, kritik Fenerbahçe maçı öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

MUSTAFA KAPLAN: ''FENERBAHÇE'NİN ZAAFLARINI İYİ ANALİZ ETTİK

Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini ifade eden Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Bizim için lige verilen ara iyi oldu. Özellikle de sakat oyuncularımız için. Kitsiou, Djedje ve Moulin'in sakatlıkları vardı. Şimdi sakatlar da aramıza dönünce tam kadro olarak antrenmanlara başladık. Milli maç arası bizim açımızdan iyi oldu. Bir hazırlık maçı da oynadık, oynayamayan arkadaşlarımızı da gördük. Çalışmalarımız iyi gitti. Havalar da iyi olunca antrenman tempomuzda bir sıkıntı olmadı. İyi hazırlanan bir oyuncu grubumuz var. Önümüzde de Fenerbahçe maçı var. Şimdi tamamen kendimizi Fenerbahçe maçına hazırlıyoruz. Bugünden itibaren daha farklı antrenman metotlarıyla Fenerbahçe'nin olumlu ve olumsuz yönlerini çalışarak, antrenmanlarımıza devam ediyoruz. İki tane 31 puanlı takımın mücadelesi ama biz Eryaman Stadyumu'nda taraftarımızın da desteğiyle bu maçı kazanmak istiyoruz. Planlarımızı bunun üzerine yaptık, Fenerbahçe'nin zaaflarını iyi analiz ettik. Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda taraftarımızın da desteğiyle bu maçı kazanıp, buradan sıyrılmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

''LİGDE DENGELER HER ZAMAN DEĞİŞEBİLİR"

Kaplan, Fenerbahçe ile aynı puanda olduklarının vurgusunu yaparak, "Bugün oyuncularımla yaptığımız toplantıda şunu söyledik, Fenerbahçe sezona şampiyonluk parolasıyla girdi, takımın %80'ini değiştirerek lige başladı. Ama bir türlü tutmadı, böyle olunca da küme düşme potasında bir anda kendini buldu. Yıllar önce hatırlıyorum Fenerbahçe böyle bir sıkıntı yaşamıştı ama 1 sene sonra da şampiyon olmuştu aynı teknik adamla. Tabi Fenerbahçe böyle bir ortamı beklemiyordu, biz de beklemiyorduk. Rakibimiz Fenerbahçe olabilir, bizim için hiç sıkıntı değil, biz bütün maçları hazırlık üzerine kuruyoruz. Fenerbahçe'nin bu durumda olmasını kimse beklemiyordu ama futbolun içinde bunlar var. Bizim için herkes 'düştü, bitti' dedi. Biz şu an Fenerbahçe ile eşit puandayız. İyi bir maç olacak, hak edenin kazanacağı mücadeleden biz galip ayrılmak istiyoruz. Çünkü 34 puan yaptığınızda daha da rahatlıyorsunuz bu ligde. Çünkü şöyle bir baktığınızda lig 6'ncısının 36 puanı var, senin 31 puanın var. Dengeler her zaman değişebilir" ifadelerini kullandı.

ALTAY BAYINDIR: TARAFTARIMIZ DESTEK VERDİĞİNDE RAKİBİN ÖNEMİ YOK

Yeni transferlerin verdiği katkıdan dolayı takım olarak mutlu olduklarını belirten genç file bekçisi Altay Bayındır ise şöyle konuştu:

"İyi geçirdiğimiz bir ara dönem oldu bizim için. Ben de milli takımdaydım ve sonradan katıldım takıma. Şu anda keyfimiz, neşemiz, çalışmalarımız yerinde. Bunu da netice olarak Fenerbahçe maçına bağlayarak keyfimizi neşemizi artırarak ilerleyen haftalara taşırız diye düşünüyorum. Yeni transferlerin verdiği katkıdan dolayı hepimiz çok mutluyuz. Herkes elinden geldiğince benimsemiş durumda. Bu bilinçle sahada mücadelesini veriyor ve bu da bizi sevindiriyor. İnşallah böyle devam eder. Hiçbir zaman oyundan düşmeden, moral motivasyon olarak devam etmek istiyoruz. Genç arkadaşlarımla birlikte Süper Lig düzeyinde Türk olarak oynamak güzel bir durum. Fazla genç kalecinin olmasını bazıları şanssızlık olarak değerlendiriyor. Kesinlikle bu düşüncelere katılmıyorum. Ben her zaman insanın gelişimi için rekabetin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ben nasılsa oynuyorum havasına girmemek gerekiyor. Hep üzerine koyarak, nerede olursa olsun çalışmak gerekiyor. Başarı da böyle geliyor. O yüzden rekabetin iyi olduğunu düşünüyorum. Yaşıtım arkadaşlarla beraber tatlı bir rekabet içerisindeyiz. Taraftarlarımızla birlikte iyi bir bütünlük sağladığımızda rakibin kim olduğunun önemi yok. Bugün Fenerbahçe ile oynarız, ilerleyen zamanlarda daha iyi başarılar sergileyerek, üst düzey takımlarla oynarız. Avrupa liglerine katılırız inşallah bu sezonu iyi bir şekilde tamamladığımız takdirde. İlerleyen zamanların daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu maça da iyi konsantre oluyoruz, inşallah iyi bir sonuç alarak sahadan ayrılırız."

İLHAN PARLAK: 3 PUAN ALMAK İSTİYORUZ

Fenerbahçe'yi yendikleri takdirde rahat nefes alacaklarını ifade eden İlhan Parlak, "Artık yavaş yavaş ligin sonuna doğru geliniyor. Her maç, her 1 puan bizim için çok önemli. Fenerbahçe'yi yendiğimiz takdirde onların üzerine çıkacağız ve alt taraftan sıyrılmış olacağız. Bildiğiniz gibi ikinci yarıdaki takım güzel bir birliktelik oluşturduk. Özellikle kendi saha ve taraftarımızın önünde iyi futbol iyi mücadele ortaya koyuyoruz. Fenerbahçe maçında da isteğimiz ve arzumuz iyi olursa, taraftarımızın da desteğiyle Fenerbahçe mücadelesinden 3 puan alarak sonlara doğru derin bir nefes almak istiyoruz. Biz öncelikle kendi işimize bakıyoruz ama tabi Fenerbahçe Türk futbolunun mihenk taşlarından bir tanesidir. Fenerbahçe'nin her zaman hedefi şampiyonluktur ama bu sene istediklerini elde edemediler. Onlar için beklenmedik bir durumdur ama ligde neyin ne olacağı belli olmuyor. Bizim kendi açımızdan bakarsak ne yapıp edip karşılaşmadan iyi futbolla 3 puan alarak ayrılmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ercan ATA - Nesrin AYDIN / ANKARA, (DHA)