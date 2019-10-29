Mustafa Kaplan: Burası bizim evimiz; bugün geliriz, yarın gideriz

Gençlerbirliği ile yollarını ayıran teknik direktör Mustafa Kaplan, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

“GENÇLERBİRLİĞİ BÜYÜK BİR CAMİA, BUNUN ALTINDAN KALKACAKTIR”

Gençlerbirliği camiasının çok büyük bir camia olduğunu belirten Mustafa Kaplan, “Bu tip şeyler biraz üzücü ama burası benim kulübüm. Yaklaşık 20 yıldır Ankara’nın her iki kulübü arasında gidip gelen birisiyim. Biz buraya gelirken de mutlu geldik, ayrılırken de mutlu ayrılıyoruz. Tek üzüntümüz 9 maç sonrası aldığımız 6 puan ama oynadığımız oyunun karşılığı bu değildi. İyi oynadığımız maçlar var, şanssız kaybettiğimiz maçlar var. Bütün Gençlerbirliği camiasına hayırlı uğurlu olsun. Gençlerbirliği büyük bir camia, bunun altından kalkacaktır. Biz burada çok şey yapmak istedik, uzun vadede çalışmak istedik ama şanssızlıklar yakamızı bir türlü bırakmadı. Ben burada başkana, yönetime, personele ve taraftara çok teşekkür ediyorum. Özellikle de başkanımıza arkamızdaki duruşu için ayrıca teşekkür ediyorum. Geçmişte de bu kulüpte gelişlerim-gidişlerim oldu. Sonuçta burası evimiz; bugün geliriz, yarın gideriz. Kimseyle kırgınlık, dargınlığımız yoktur. Biz bu camiayı olduğu gibi seviyoruz. Ekip olarak bugün görevden ayrıldık” diye konuştu.

“GELİRKEN DE GİDERKEN DE TAZMİNAT TALEBİM OLMADI”

Kırmızı-siyahlı kulübe gelirken de giderken de bir tazminat talebinin olmadığını vurgulayan Kaplan, şunları kaydetti:

“Bizim ülkemizdeki tek sıkıntı; herkes teknik direktör, herkes sosyal medyada istediklerini yazıyor. Biz başkanımızla görüştük, bugün tekrar görüşüp kararımızı verdik. Dün ayrılmamıştık; bugün öpüşerek, sarılarak ayrıldık. Ben kulübe gelirken paranın sözünü hiç etmedim, bugün giderken de söz etmedim. Ben son aylığımın dışında ne tazminat aldım ne de tazminat talep ettim. Bunu herkes böyle bilsin. Çünkü ben bu kulübün sayesinde çok güzel zamanlar geçirdim. Kesinlikle bir tazminat talebim olmadı ve bugün de tazminat almadan görevime son verdim.”

Ercan ATA/ANKARA, (DHA)