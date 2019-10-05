Mustafa Kaplan: Bugün hakkımız 3 puandı

Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

05 Ekim 2019, Cumartesi 23:14
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Mustafa Kaplan: Bugün hakkımız 3 puandı

Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan "Galatasaray'dan 1 puan aldık belki sevinmemiz lazım ama 6-7 tane pozisyon bulduk, bugün bizim hakkımız 3 puandı. Şanssızlığımız var, topu bir türlü kaleden içeri sokamıyoruz. Bütün arkadaşlarımızın yüreğine sağlık, onları kutluyorum. Başkanımıza teşekkür etmek isterdik. Arkamızdaki duruşuna layık olmak istedik. 10 yıl çalıştım ben bu kulüp için. Biraz daha dikkatli olsak kazanabilirdik. Pozisyon bulduk, atamayınca kazanamıyorsun." dedi.

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