Mustafa Kaplan: Belki de hiç beklemediğimiz bir skor oldu

Süper Lig'in 8'inci haftasında Antalya'da oynanan maçta, ligin alt sıralarındaki Gençlerbirliği, Antalyaspor'u deplasmanda 6-0 mağlup etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, daha önceki maçlarda da çok karakterli ve iyi oynayan futbolcularının olduğunu hatırlatarak sözlerine başladı.

İyi oynadıkları maçlarda bir türlü kazanamadıklarına vurgu yapan Mustafa Kaplan, şöyle konuştu:

"Ama bugün belki de hiç beklemediğimiz bir skor oldu. Bu oyuncu grubumuzla beraber bir yerde patlayacaktık. Kazandığımız için mutluyuz. İyi bir takımımız var. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Tebrik ediyorum. Rakibimiz geçen hafta Fenerbahçe ile oynamıştı. Galibiyetten dolayı moral ve motivasyonlarının üst seviyede olduğunu biliyorduk ama biz kapanarak, çekilerek oynayarak, daha sonra hücuma çok çabuk çıkarak, derin toplarla hücuma gidip pozisyonlar bulmayı hedefledik. Nitekim de öyle oldu. Rakibi iyi analiz ettik. Kazanan biz olduk. İyi maç oldu. Camiamıza hayırlı olsun. Arkamızda duran başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Galibiyeti ona da armağan ediyoruz. Gençlerbirliği camiasını mutlu ettik. Üçüncü bölgede üretkenliğimiz iyiydi. Savunmada pozisyon vermeden maçı bitirdik. 6-0'lık net bir skorla maçı bitirdiğimiz için mutluyuz."