Teknik direktör Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği'nden öğrencisi Arda Kızıldağ'ın Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğunu söyledi.

'Beşiktaş'tan aramışlar'

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Kaplan, "Şu anda anlaşmadılar; ama Beşiktaş transferini düşünüyor. Tamamen Beşiktaş karar verecek. Ben Beşiktaş'ın yerinde olsam, 3 aşağı 5 yukarı bakmadan alırım. 98 doğumlu bir oyuncu, her takımda banko oynar. Örnek bu sezon 1'e alırsan seneye en az 2 vermek zorundasın; çünkü sürekli kendini geliştiriyor. Arda ile konuştum. Gençlerbirliği'nin vereceği karara uyacak. 'Bana da gelen bir şey var' diyor. Ama kesinleşmemiş henüz. Arda, Beşiktaş'ın oyun sistemine daha uygun. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak da çok cazip geliyor. Beşiktaş ile ilgili bir gelişme var" dedi.









Galatasaray, Mert Çetin'i istedi

Geçen yaz As Roma'ya transfer olan, geçen sezon Hellas Verona'da kiralık oynayan Mert Çetin'i devre arasında Galatasaray'ın istediğini belirten Mustafa Kaplan, "Gelişimi konusunda çok umutluydum; ama şanssız bir dönem yaşadı. Kendisiyle konuştum, 'Türkiye'ye gel' dedim. Galatasaray onu istedi. Ama Roma, İtalya'da bir takımda kiralık oynamasını istedi. Bu nedenle transfer gerçekleşmedi" dedi.