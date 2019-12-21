Mustafa Kaplan: Ankaragücü ruhunu sahaya yansıttığımız için mutluyuz

Süper Lig’de 16. haftanın açılış maçında 13 puanla 16. sırada bulunan Antalyaspor ile 10 puanla son sırada yer alan Ankaragücü 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Antalya’da çok iyi mücadele olduğunu kaydetti. Geriden gelip iki defa beraberliği yakalamanın önemine değinen Kaplan, bir puanın iyi bir netice olduğunu vurguladı.

Kaplan, futbolcularını mücadelelerinden dolayı kutlayıp, "Ankaragücü olarak direncimizi devam ettiriyoruz. İki haftadır Ankaragücü ruhunu sahaya yansıttığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Mustafa Kaplan, kazandıkları bir puanı, geçen sezon iki takım arasında Antalya’da oynanan maç sonrası Ankara’ya dönerken 2 Mart 2019’da Afyonkarahisar’da geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları Mert Turgut Çakır ile Eren Açıkgöz’e armağan ettiklerini sözlerine ekledi.