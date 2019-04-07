Mustafa Kaplan: 1 puan için üzgünüm

Mustafa Kaplan'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Hasan Ali'nin o golünü yememeliydik"

İki takım da kazanmak için çıktı. Üzüldüğüm nokta Fenerbahçe'nin beklerinin nasıl ileri çıktığını biliyorduk. Ona rağmen Hasan Ali kalenin çok yakınına kadar gelip attı golü. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Altay'ı da ayrıca kutluyorum. Mehmet Ekici'yi de kilitlemek istedik tam da yapamadık bunu.

"Hakem iyiydi"

Maçın sonlarına doğru biraz da yorgunluktan gömüldük. Bulduğumuz pozisyonlar da vardı ama atamadık. İyi bir Fenerbahçe ve iyi bir hakem de vardı. Verdiği kararlar da doğruydu. Saygı duyuyorum.

Bu ligde alınan her puanın kıymeti vardır. Maç öncesi 1 puan deseler belki herkes kabul ederdi ama bence kazanacağımız maçta 1 puan aldık. Bu yüzden de çok mutlu değilim.

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