Türkıye Kupası rövanşında Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalarak tur atlayan Galatasaray'da takımı kenardan yöneten Ümit Davala 3. değişiklik hakkını Mustafa Kapı'dan yana kullanmak istedi. Ancak saha komiseri Muzaffer Zeren 'maç bitti' düşüncesiyle tabelayı içeri yolladı ve gecikmeden dolayı 16 yaşındaki Mustafa Kapı oyuna giremedi.

Galatasaray tarihinde şu ana kadar resmi maçlarda forma giyen en genç futbolcu Emre Belözoğlu'nu geçme şansını kaçıran 2002 doğumlu Mustafa Kapı büyük üzüntü yaşadı.

16 yaşındaki Mustafa, oyuna girebilseydi Galatasaray tarihinde resmi maçlarda forma giyen en genç futbolcu olacaktı.

Mustafa Kapı kimdir?

Galatasaray ve Milli Takımların gelecekte büyük umutlar beslediği bir isimlerden birisi olan Mustafa Kapı 16 yaşında ve orta sahada oynuyor. Bu sezon Galatasaray U17 takımında forma giyiyor. 16 yaşındaki futbolcu orta sahasının ortasında 10 numaralı formayı giyiyor. Kapı bu sezon performansı ile de takımını sırtlayan isimlerden. Ligin en dikkat çeken ismimlerinden birisi olan Mustafa 24 maçta 15 gol attı ve 17 asist yaptı. Genç orta saha geçen sezon da 22 maçta 18 gol atmayı başarmıştı. 2020 yılına kadar Galatasaray ile profesyonel sözleşmesi bulunan Mustafa Kapı 2013 yılında Denizlispor alt yapısından transfer edilmişti. Mustafa Kapı 14 yaşından itibaren zaman zaman Galatasaray A takımı ile idmanlara çıkıyor.