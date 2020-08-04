8 Ağustos tarihinde 18 yaşına girecek olan Mustafa Kapı, Sarı-Kırmızılı kulüpten resmen ayrılacak. Profesyonel sözleşme imzalamadığı için Galatasaray’dan ayrılan Mustafa’nın, Fransız ekibi Lille’e transfer oldu. Buna göre genç orta saha oyuncusu, Lille ile anlaşırsa Galatasaray’ın kasasına 300 bin Euro yetiştirme bedeli girmiş olacak.