Mustafa Kapı tarihe böyle geçti! Serdar Aziz detayı...

Galatasaray'ın Sivasspor'u 4-2 yendiği maçta son dakikalarda oyuna giren Mustafa Kapı ile ilgili ilginç bir tesadüf ortaya çıktı. 16 yaşındaki futbolcu Sivasspor maçının kadrosunda değildi. Serdar Aziz mide bulantısı ve baş dönmesi sebebiyle kadrodan çıkartılınca Fatih Terim genç oyuncuyu kadroya dahil etti. Keçiörengücü maçında saha komiserinin hatası nedeniyle oyuna giremeyen Mustafa Kapı bir maç gecikmeli de olsa tarihe geçmiş oldu.

14 yaşında oyuna girmişti...

Mustafa Kapı 14 yaşında Riekerink döneminde Levski Sofya ile oynanan hazırlık maçında oyuna girerek Galatasaray tarihinin A Takım'da forma giyen en genç oyuncusu olarak tarihe geçmişti.

Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından göze giren gençlerden biri yeniden Mustafa Kapı oldu. Bu sezon başından itibaren zaman zaman A Takım ile idmanlara çıkan 16 yaşındaki oyuncuyla ilgili Keçiörengücü maçında şansız bir olay yaşanmıştı.

Keçiörengücü maçında direkten dönmüştü!

Ümit Davala 3. değişiklik hakkını Mustafa Kapı'dan yana kullanmak istemiş ancak saha komiseri Muzaffer Zeren 'maç bitti' düşüncesiyle tabelayı içeri yollamıştı. Bu gecikmeden dolayı 16 yaşındaki Mustafa Kapı oyuna girememiş ve resmi maçlarda Galatasaray A Takım forması giyen en genç oyuncu olma şansını yakalayamamıştı.

Sivasspor maçı kadrosunda değildi!

Sarı-Kırmızılı takımın Sivasspor ile oynadığı maçta ise bu kez farklı bir tesadüf yaşandı. Maça saatler kala Serdar Aziz hastalanınca Fatih Terim'in talimatıyla Mustafa Kapı kadroya dahil edildi.

Maçın 90+3'üncü dakikasında saha kenarına gelen Mustafa Kapı, Ozan Kabak'ın 90+5'te topu dışarı atmasıyla oyuna girdi. 16 yıl, 4 ay ve 15 günle Mustafa Kapı, Galatasaray tarihinin Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcusu oldu.

Mustafa Kapı, Emre Belözoğlu'nun Galatasaray tarihinde Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcu rekorunu kırdı.

Genç futbolcu bitiş düdüğünün çalmasının ardından sahanın ortasına gelerek sarı kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr







