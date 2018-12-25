Mustafa Kapı: Selçuk & Sneijder karışımı!

Milliyet Gazetesinden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Galatasaray - Demir Grup Sivasspor maçının son dakikasında sahaya girerek 'tarihe geçen' Mustafa Kapı, Cim-Bom'un yeni umudu oldu.

8 Ağustos 2002 doğumlu olan ve Galatasaray tarihinde bir resmi maçta oynayan en genç futbolcu unvanını Emre Belözoğlu'dan alan Mustafa'dan beklentiler çok büyük...

11 yaşında Denizlispor'da futbola başlayan Mustafa, ertesi sene geldiği sarı-kırmızılı takımın altyapısında ve milli takımlarda 158 kez oynarken, 2'si ay-yıldızlı forma altında toplam 70 gol attı. Mustafa 14 yaşındayken, Riekerink, Bulgaristan'ın Levski Sofya takımıyla oynanan hazırlık maçında görev aldı ve A takım ile birlikte forma giydi.

Mustafa Kapı'yı yakından tanıyanlar, futbolunun Selçuk İnan-Sneijder karışımı olduğunu söylüyor. Karakter olarak da asla şımarmaya müsait bir yapıda olmadığı belirtiliyor.

Bu arada Mustafa'nın oyuna girmesi için Sivasspor maçında topu taca atan 18 yaşındaki Ozan Kabak'ın kenarda bu değişiklik için hareketlenme olduğunu görünce ilk olarak sağ bekte oynayan Mariano'ya bağırdığı, yaklaşık 40 saniye boyunca topun kendisine gelmesini beklediği ortaya çıktı.

Diğer taraftan geçen hafta içinde kupadaki Keçiörengücü maçında son anlarda görevli tarafından değişiklik tabelası içeri götürülünce oyuna giremeyen Mustafa Kapı'nın bu durumunun teknik direktör Fatih Terim'i çok üzdüğü belirlendi. Terim bu yüzden Sivas maçında gençlerden sadece Mustafa'yı kadroya dahil etti.