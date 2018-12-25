Mustafa Kapı 16 yaşında ama 70 golü var...

Cim Bom’un Sivas’ı yendiği maçın uzatma bölümünde oyuna giren Mustafa Kapı, 16 yıl 4 ay 15 günle Galatasaray tarihinin Süper Lig’de forma giyen en genç futbolcusu oldu.
Mustafa bu unvanı, 16 yıl 8 ay 10 günle Emre Belözoğlu’ndan aldı. Futbola 11 yaşında Denizli’de başlayan 2002 doğumlu oyuncu, 12 yaşında Galatasaray altyapısına geçti.
14 yaşında, Riekerink yönetiminde 8 Ekim 2016’da Levski Sofya ile oynanan hazırlık maçında süre aldı. Mustafa Kapı, genç yaşında attığı gollerle de dikkat çekiyor.
Farklı yaş kategorilerinde toplamda 158 maçta forma giyen orta saha oyuncusu, 2’si Ay-Yıldızlı Mustafa Kapı, formayla olmak üzere 70 gole imza attı.
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