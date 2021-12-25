Mustafa Gürsel: Penaltı pozisyonunu hakem görmedi

Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı. 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, şu ifadeleri kullandı:

''Kazanarak bitirmek istiyorduk ama berabere kaldık. İlk 15 dakika oyuna iyi başladık, daha sonra rakip oyunu dengeledi. İstediğimiz pozisyonları bulamadık. Ligin ilk yarısını kazanarak bitirmek istiyorduk. Penaltı pozisyonunu hakem görmedi. Sonuç olarak öyle veya böyle ilk yarı bitti. Artık maç maç önümüze bakacağız''