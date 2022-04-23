Mustafa Gürsel: 'Oyunun ilk devresinde hiçbir şey yapmadık'

Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Gençlerbirliği’ne konuk olan Bandırmaspor, deplasmandan 2-0 mağlup ayrıldı.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Öncelikle Gençlerbirliği takımını tebrik ediyoruz. Onlar istediler ve ona göre mücadele ettiler. İki duran toptan gol bularak kazanmasını bildiler. Oyunun ilk devresinde hiçbir şey yapmadık. Çok ağır oynadık, hücuma çıkışlarımız ve defansa dönüşlerimiz kendi oyunumuzun çok gerisindeydi. Bu süreçte eksik arkadaşlarımız vardı. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Oyun anlamında daha önce yaptığımız doğruları sahaya yansıtamayınca oyun da otomatikman iyi olmuyor. Oyunun geneline baktığımızda kendi oyunumuzu sahaya aktaramadık” ifadelerine yer verdi.

ANKARA (İHA)