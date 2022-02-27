Mustafa Gürsel: Oyunun başından sonuna kadar kontrol bizdeydi

Spor Toto 1. Lig'de Bandırmaspor, Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, “Kağıt üzerinde kazanmamız gereken bir maçtı. Adanaspor bu hocayla birlikte güzel çıkış sağladı. Bu maça da iyi hazırlandık, kendi sahamızda da kazanmak istiyorduk. Oyunun başından sonuna kadar kontrol bizdeydi. Sezonun başından gelen oyun karakterimizle birlikte oyunsal anlamda güzeldi. Sadece girdiğimiz pozisyon sayısına göre bir golle kaldık. Bir gol daha atıp maçı daha rahatla bilirdik. Bundan sonra ki süreçte önümüzdeki maçımız olan Ankaraspor maçında elimizden geldiğince hazırlanıp sahaya en iyisini koymaya çalışacağız” dedi.